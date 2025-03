Mo: Egitto, ‘Hamas fornisca filmati ostaggi in cambio della tregua da parte di Israele’

agenzia

Il Cairo, 24 mar. L’Egitto ha presentato una nuova proposta per i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza, in base alla quale Hamas dovrebbe fornire informazioni dettagliate, fra cui filmati, sugli ostaggi sia vivi che deceduti, e Israele cesserebbe immediatamente le ostilità. Lo ha riferito una fonte a conoscenza dei dettagli all’agenzia di stampa qatariota Al-Araby Al-Jadeed.

Secondo il rapporto, l’Egitto ha proposto inoltre che, una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, si svolgano negoziati più dettagliati per raggiungere accordi su una tempistica per il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza, in cambio del graduale ritiro delle forze dell’Idf.

