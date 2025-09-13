Sfoglia il giornale

Mo: Erdogan, Pezeshkian e al-Sudani andranno al ‘vertice di emergenza’ in Qatar

Di Redazione |

Teheran, Anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani parteciperanno al “vertice di emergenza” arabo-islamico in Qatar dopo l’attacco israeliano a Doha. Lo riporta l’Afp, sottolineando come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan abbia confermato la sua visita a Doha lunedì, senza però fornire ulteriori dettagli.

