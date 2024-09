agenzia

Beirut, 18 set. Il capo dell’Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah terrà un discorso domani in merito all’esplosione dei cercapersone avvenuta ieri in tutto il Libano e in cui sono morte nove persone e circa tremila sono rimaste ferite. Lo ha annunciato il Partito di Dio in una dichiarazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA