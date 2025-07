Mo: ex presidente tedesco, ‘campagna Israele a Gaza sproporzionata e irresponsabile’

agenzia

Berlino, 25 lug. L’ex presidente tedesco Joachim Gauck ha criticato la campagna militare di Israele a Gaza, definendola “sproporzionata” e “irresponsabile”. “Si stanno infliggendo troppe sofferenze a troppe persone innocenti per punire i colpevoli”, ha dichiarato all’emittente tedesca Zdf. Gauck, che è stato capo di Stato della Germania dal 2012 al 2017, ha affermato di aver sempre provato un legame personale e un’ammirazione per Israele “che non abbandoneranno mai il suo cuore” e ciò lo ha reso ancora più sconvolto, ha aggiunto, per le azioni del governo israeliano, del primo ministro Benjamin Netanyahu e di quelli che ha definito i suoi “partner di coalizione davvero terribili” nella guerra di Gaza.