Mo: famiglie ostaggi a Idf, ‘no ad azioni militari rischiose per nostri cari’

Tel Aviv, 7 ago. “Lei è il comandante supremo, non accetti di mettere a rischio i nostri cari”. E’ l’esortazione che, in una lettera, l’Hostages and Missing Families Forum ha rivolto al capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane Eyal Zamir e a tutti i comandanti delle Idf, in vista della riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, prevista per stasera, per discutere l’espansione dell’attività militare a Gaza. Nella dichiarazione, il Forum li invita a opporsi a qualsiasi azione militare che potrebbe mettere a rischio la vita degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza.