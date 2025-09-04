Mo: famiglie ostaggi chiedono a Netanyahu attuazione proposta Witkoff

agenzia

Tel Aviv, 4 set. Israele e Hamas hanno entrambi espresso il desiderio di raggiungere un accordo per facilitare il ritorno di tutti gli ostaggi. Lo sostiene l’Hostages and Missing Families Forum, che ha invitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’amministrazione statunitense e i mediatori a “convocare immediatamente i team negoziali e a farli sedere attorno ai tavoli delle trattative finché non si raggiunge un accordo”. In una sua dichiarazione, il Forum ha chiesto “l’attuazione della proposta di Witkoff come parte di un accordo globale che riporti a casa tutti i 48 ostaggi e ponga fine a questa guerra”.

