Mo: famiglie ostaggi incontrano Netanyahu, ‘possibile accordo entro poche ore’**

Tel Aviv, 14 ge. Le famiglie degli ostaggi hanno appreso la possibilità che un accordo potrebbe essere firmato “entro poche ore” nel corso di un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo le famiglie, l’accordo comprenderà tre fasi e si oppongono all’attesa fino al 16° giorno. Nel corso dell’incontro, Netanyahu si è impegnato a riportare a casa tutti gli ostaggi. Tuttavia, le famiglie hanno sottolineato che “le parole non bastano”.