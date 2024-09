Mo: famiglie ostaggi, ‘Israele accetti cessate il fuoco sia con Hezbollah che con Hamas’

agenzia

Tel Aviv, 26 set. Le famiglie degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza da quasi un anno esortano Israele a garantire che qualsiasi possibile accordo di cessate il fuoco con Hezbollah includa disposizioni simili per la guerra a Gaza. Gil Dickmann, il cui cugino, Carmel Gat, è stato rapito il 7 ottobre ed è stato uno dei sei israeliani giustiziati da Hamas in un tunnel ad agosto, ha detto al Times of Israel che le famiglie degli ostaggi si sentono dimenticate mentre l’attenzione si sposta sul fronte settentrionale.