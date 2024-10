Mo: Faraone, ‘7 ottobre è spartiacque politico e morale’

agenzia

Roma, 7 ott. “La data del 7 ottobre non evoca solo un ricordo atroce, rappresenta anche uno spartiacque morale e politico”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“E’ il giorno in cui l’antisemitismo omicida conosciuto nel secolo scorso ha rialzato la testa ed è tornato per dichiarare guerra a Israele e al suo diritto di esistere. Chi ha a cuore la democrazia non può che stare dalla parte di Israele. Ed è lì che troverete anche noi. Perché, anche se mascherato da pacifismo, l’antisemitismo rimane una schifezza. La pace dei figli di Abramo è l’unica strada possibile”.