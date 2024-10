Mo: ‘Fermiamo le guerre’, il Terzo settore domani in piazza per la pace

agenzia

Roma, 25 ott. Il Forum Terzo Settore, che rappresenta 100 reti nazionali di Terzo settore e 120mila realtà territoriali, aderisce alla mobilitazione di domani 26 ottobre nelle piazze delle principali città italiane.

“La guerra a Gaza ha raggiunto livelli di disumanità inimmaginabili. Il diritto internazionale è gravemente violato e assistiamo a una catastrofe umanitaria di dimensioni spaventose. Va riaffermata la pace come valore imprescindibile e come obiettivo da perseguire incessantemente. Nessuna guerra è inevitabile. Mentre sono inevitabili la perdita dei diritti umani, il deterioramento delle democrazie e l’esplosione di povertà e disuguaglianze quando si fa prevalere la violenza delle armi a scapito delle popolazioni”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.