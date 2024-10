Mo: Fi, ‘vicinanza a troupe Tg3, grati a chi garantisce diritto informazione’

agenzia

Roma, 8 ott. “Vicinanza e solidarietà alla troupe del Tg3 per la grave aggressione subita in Libano, che ha portato purtroppo al tragico decesso dell’autista che la accompagnava. I giornalisti e gli operatori inviati sul campo svolgono un lavoro fondamentale per garantire il diritto d’informazione, spesso mettendo a repentaglio le loro stesse vite in territori a rischio. Nell’esprimere cordoglio alla famiglia della vittima, non possiamo che ribadire la nostra gratitudine e il nostro sostegno ai professionisti del servizio pubblico radiotelevisivo e a tutti i cronisti che lavorano quotidianamente per offrire ai cittadini un’informazione completa e di qualità”. Così i componenti di Forza Italia in commissione di Vigilanza Rai, Maurizio Gasparri, Roberto Rosso, Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini.

