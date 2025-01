Mo: Fiano, ‘bene tre bandiere a palazzo Comune Bologna’

agenzia

Roma, 18 gen. “Questa mattina , accogliendo anche una proposta del presidente della Comunità ebraica De Paz, dalla finestra di Palazzo D’Accursio a Bologna sventolano affiancate tre bandiere: quella israeliana, quella palestinese e la bandiera della pace”. Lo afferma Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, che, aggiunge, “plaude a questa decisione del sindaco di Bologna, che dà rappresentazione all’unica possibile soluzione per giungere ad una pace duratura: il riconoscimento ad entrambi i popoli, israeliano e palestinese, del pieno diritto di autodeterminarsi e di vivere in un proprio Stato indipendente in pace e sicurezza”.

