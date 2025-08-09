Mo: figlio Liliana Segre, ‘da mia madre condanna di tutti i genocidi’

agenzia

Roma, 9 ago. “Fin dal suo primo intervento in Senato, quando volle rievocare lo sterminio dei Rom e Sinti, Liliana Segre si è dedicata costantemente in innumerevoli discorsi e articoli al ricordo di tutti i genocidi: da quello degli Armeni all’Holodomor in Ucraina, dalla Cambogia al massacro dei Tutsi in Ruanda, eccetera. Tutti interventi pubblici facilmente reperibili sia in rete, sia in vari volumi attualmente in commercio”. Lo scrive Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, in una lettera al direttore del ‘Domani’, in replica ad alcune considerazioni legate all’intervista rilasciata dalla stessa Segre a ‘La Repubblica’ il 2 agosto scorso.