Mo: Filini, ‘da sinistra ignobile propaganda, Gaza come clava contro Governo’

Roma, 23 set.-“Sul conflitto israelo-palestinese è ora di ripristinare la verità, per questo ringraziamo il Tempo per l’inchiesta che sta portando avanti con coraggio per aiutare la politica ad offrire le risposte che è chiamata a dare. Dall’inchiesta emerge come la spedizione Global Sumud Flotilla sia una gigantesca opera di propaganda, che non ha gli strumenti reali per offrire un concreto aiuto alla popolazione civile palestinese, al contrario di quanto sta facendo il governo italiano che è il quarto al mondo e il primo tra i Paesi non arabi per il sostegno offerto alla popolazione di Gaza con l’operazione “Food for Gaza”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, responsabile del programma del partito, intervenendo al convegno “Tutte le ambiguità della propaganda Pro Pal” che si è svolto al Senato.