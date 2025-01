Mo: ‘folla enorme’, nessun palco a Khan Younis per liberazione ostaggi

agenzia

Gaza, 30 gen. “A causa dell’enorme folla di palestinesi venuti per salutare la resistenza palestinese e per assistere alla cerimonia di consegna, la prima nel sud della Striscia di Gaza, il palco non potrà essere allestito”. Lo riferisce al Jazeera, parlando del rilascio degli ostaggi a Khan Younis, dove, a causa della presenza di molte persone di fronte alla casa del defunto leader di Hamas Yahya Sinwar, non dovrebbe essere effettuata alcuna cerimonia.

