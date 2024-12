Mo: Fontana incontra ad Abu Dhabi omologo Eau, impegnati per stabilizzazione area

agenzia

Roma, 30 dic. La situazione in Medio Oriente e le prospettive della Siria sono alcuni dei principali temi al centro dell’ incontro di oggi, ad Abu Dhabi, tra il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente del Consiglio federale nazionale degli Emirati arabi uniti Saqr Ghobash. Nel corso del colloquio -che fa seguito a quello tenutosi a Montecitorio il 17 ottobre di quest’ anno- è emersa la convergenza tra Italia ed Emirati arabi uniti nel sostenere la stabilizzazione dell’area mediorientale e l’attenzione agli sviluppi della situazione in Siria, affinché la transizione dal regime porti solidità al Paese.