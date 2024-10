Mo: Fontana, ‘ora più che mai essenziale lavorare per la pace’

agenzia

Roma, 6 set “A un anno dall’attacco di Hamas a Israele, rinnovo la vicinanza alle famiglie delle vittime e degli ostaggi. Nessuna causa può giustificare la violenza contro gli innocenti. Ora più che mai è essenziale lavorare con fermezza per la pace, la stabilità e la giustizia, scongiurando ulteriori escalation. La speranza è che la diplomazia possa, quanto prima, creare le condizioni per la liberazione degli ostaggi, il cessate il fuoco e per una convivenza pacifica, lasciando da parte odio e risentimenti”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

