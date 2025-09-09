Mo: fonti Gaza, 5 grattacieli distrutti dall’Idf nelle ultimi 3 giorni

agenzia

Gaza, 9 set. Negli ultimi tre giorni, cinque grattacieli sono stati distrutti dall’esercito israeliano a Gaza City. Lo rende noto la Protezione civile della Striscia controllata da Hamas, secondo cui, gli edifici, la maggior parte dei quali di 10-15 piani, ospitavano circa 4.100 persone in 209 appartamenti. Gli attacchi dell’Idf hanno distrutto inoltre 350 tende vicine ai grattacieli, che ospitavano circa 3.500 persone, aggiunge la Protezione civile.