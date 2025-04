Mo: Forum famiglie, ‘rischio corpi ostaggi deceduti non siano mai recuperati’

agenzia

Tel Aviv, 29 apr. Il team sanitario dell’Hostage and Missing Families Forum ha pubblicato un rapporto in cui avverte che i 35 ostaggi deceduti, i cui corpi sono trattenuti a Gaza, “potrebbero diventare irrecuperabili, rendendo impossibile localizzarli o restituirli per la sepoltura”. Secondo la pubblicazione, infatti, l’ubicazione dei defunti potrebbe essere nota solo a poche persone a Gaza, che potrebbero essere uccise o scomparire durante i combattimenti, senza lasciare alcuna traccia documentata. Inoltre, le condizioni ambientali a Gaza potrebbero danneggiare l’integrità dei resti, complicando la capacità di identificarli e comprendere le circostanze della loro morte.