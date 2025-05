Mo: Forum ostaggi, ‘Israele intensifica guerra, è a poche ore da occasione persa del secolo’

agenzia

Tel Aviv, 16 mag. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, Israele è a poche ore dall'”occasione persa del secolo”, poiché intensifica le operazioni nella Striscia di Gaza invece di raggiungere un accordo per la restituzione degli ostaggi e unirsi alle iniziative diplomatiche guidate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Le famiglie degli ostaggi si sono svegliate questa mattina con il cuore pesante e grande paura per le notizie di attacchi intensificati nella Striscia e per l’avvicinarsi della fine della visita del presidente Trump nella regione”, si legge in una nota del forum.