Mo: fratello ostaggio emaciato, ‘senza cibo e medicine, morirà entro pochi giorni’

Tel Aviv, 3 ago. C’è un “pericolo immediato” per la vita dell’ostaggio Evyatar David, apparso in un video pubblicato ieri da Hamas. Durante la manifestazione di stamattina, che ha bloccato l’autostrada Ayalon South, vicino a Tel Aviv, Eli David, fratello dell’ostaggio, ha affermato che quest’ultimo morirà entro pochi giorni se non riceverà cibo e medicine. In un’intervista alla radio dell’esercito, David ha aggiunto di essere certo che non solo suo fratello è in pericolo di vita, ma lo sono anche tutti gli ostaggi rimasti prigionieri.