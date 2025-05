Mo: Fratoianni a Calenda, ‘piattaforma manifestazione? E’ mozione presentata in aula’

agenzia

Roma, 27 mag. “La manifestazione è convocata su una piattaforma che è quella della mozione presentata in Parlamento. Una piattaforma ampia, in 11 punti. La manifestazione è convocata su quella piattaforma”. Lo dice Nicola Fratoianni ai cronisti che gli chiedono della richiesta di Carlo Calenda, ma sostenuta anche da Iv, di allargare la piattaforma della manifestazione del 7 giugno per Gaza alle richieste di Sinistra per Israele.

