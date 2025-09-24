Mo: Fratoianni a Meloni, ‘riconosci o no Palestina? Gioco nauseante davanti a genocidio’

agenzia

Roma, 24 set. “Ieri la presidente del Consiglio Meloni ha superato il muro del suono dell’ipocrisia, lo ha frantumato, pensavamo di aver visto tutto in questi mesi terribili. Pensavano di aver visto il massimo dell’ipocrisia che si possa immaginare, ieri Meloni l’ha superata e ha fatto il grande annuncio certo, evidentemente comincia ad accorgersi che nel nostro Paese la stragrande maggioranza degli italiani e delle italiane, anche di quelli che hanno votato per lei, di questo orrore non ne può più”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs che insieme ad Angelo Bonelli ha parlato con i cronisti davanti a Montecitorio.