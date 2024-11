Mo: Fratoianni a Tajani, ‘decisioni Cpi si eseguono’

agenzia

“Dopo aver letto le parole del ministro degli esteri sulla decisione della Corte Penale Internazionale verrebbe da parafrasare il mitico Fortebraccio ‘arrivò un’auto blu, l’autista aprì la portiera e non scese nessuno…. Era Tajani’. Ma come fa un ministro a dire che valuteranno la decisione della CPI, come fa non sapere che le decisioni di quella corte sono vincolanti e si eseguono. Punto”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.