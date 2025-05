Mo: Fratoianni, ‘azioni Netanyahu isolano Israele e aumentano antisemitismo’

agenzia

Roma, 24 mag. “Da quando la Russia in modo criminale invaso l’Ucraina, noi abbiamo non solo inviato tonnellate di armi ma abbiamo anche fatto valanghe di sanzioni, noi abbiamo sempre votato. Di tutto questo rispetto all’Israele non c’è alcuna traccia” e anche “quando la comunità internazionale Dà qualche segno di risveglio dal torpore, come è accaduto in queste ore, il nostro paese invece si distingue per codardia e per complicità”. Lo dice Nicola Fratoianni a Sky Start su Sky Tg24.