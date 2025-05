Mo: Fratoianni, ‘bandiera palestinese rimossa a Putignano vicenda inaudita’

agenzia

Roma, 14 mag. “Considero una vicenda inaudita la rimozione di una bandiera palestinese da un balcone di un palazzo, come è avvenuto ieri a Putignano. Credo che siamo oltre ogni limite e per questo domani le esporremo dalle finestre della nostra sede nazionale in Corso Rinascimento a Roma”. Lo annuncia Nicola Fratoianni di Avs parlando coni cronisti davanti a Montecitorio.

“Anzi ci rivolgiamo a tutti i cittadini del nostro Paese, – prosegue il leader di SI – a coloro che sentono insopportabile quello che sta accadendo da mesi a Gaza contro bambini, donne e uomini : anche un piccolo gesto, una bandiera, esporre i colori dello Stato di Palestina da ogni balcone per testimoniare la nostra solidarietà a quelle popolazioni martoriate e a far sapere a chi ci governa, che a differenza di loro, non si è indifferenti davanti al genocidio in corso”.