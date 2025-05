Mo: Fratoianni, ‘da Tajani parole insultanti verso opposizioni’

agenzia

Roma, 22 mag. “Le parole che il ministro Tajani ha rivolto alle opposizioni sono imbarazzanti e insultanti. Perché è un insulto alla verità dire che il governo aiuta i palestinesi, solo perché ha tirato fuori da Gaza qualche decina di persone. Vuole i complimenti per aver salvato qualche decina di persone, quando potrebbe contribuire a salvarne 2 milioni? Tajani forse non sa che sono state uccise più di 50 mila persone, di cui quasi 18 mila bambini, altro che qualche decina”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs replicando alle parole del titolare della Farnesina.