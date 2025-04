Mo: Fratoianni, ‘domani question time a Tajani, Meloni condanni crimini Netanyahu’

agenzia

Roma, 1 apr. “Vogliamo sapere dal governo Meloni se intende condannare fermamente quello che molti, tra cui noi, considerano un genocidio della popolazione palestinese, le politiche espansionistiche di Israele. E vogliamo anche sapere se il governo intende porre in essere le conseguenti iniziative politico-diplomatiche anche in sede europea a partire dalla richiesta di sospensione dell’accordo di associazione UE con Israele”. Sono le domande che Avs, primo firmatario Nicola Fratoianni, porrà domani al ministro degli Esteri, Antonio Tajani durante il question time di Montecitorio.