Mo: Fratoianni, ‘governo codardo e complice, Tajani privo di capacità di azione’

Roma, 28 mag “Un discorso privo di ogni capacità di azione”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, replicando al ministro Antonio Tajani alla Camera su Gaza. “Se qui dichiara che quello che sta accadendo è inaccettabile, ha il dovere di dire al Parlamento e al Paese cosa intende fare, di dire qualche parola in più e fare qualcosa che non è stato in grado di fare. Proporrà nel prossimo Cdm di interrompere i rapporti commerciali con gli insediamenti illegali in Cisgiordania? Proporrà di riconoscere lo Stato di Palestina?”, ha proseguito il leader di SI.