Mo: Fratoianni, ‘governo Netanyahu bombarda Flotilla, Italia e Ue intervengano’

agenzia

Roma, 9 set “Poche ore fa Israele ha attaccato una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La nave era in acque territoriali tunisine, ma questo evidentemente non ha fermato il governo di Netanyahu , che ancora una volta fa carta straccia del diritto internazionale e bombarda una nave che trasporta aiuta alimentari. Ci aspettiamo parole chiare dal governo italiano e dai governi europei. Subito”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, di Avs.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA