Mo: Fratoianni, ‘Italia pretenda da Israele fine atti da Stato terrorista, superato ogni limite’

agenzia

Roma, 24 set.-“Quello di stanotte è stato un atto di pirateria di terrorismo internazionale, Israele non può continuare impunita a violare sistematicamente ogni norma del diritto internazionale”. Così Nicola Fratoianni di Avs insieme ad Angelo Bonelli parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio, prima dell’annuncio del ministro Crosetto sull’invio di una fregata.

“In un Paese normale di fronte a quello che è accaduto – prosegue – deve salpare una nostra nave militare per proteggere le nostre imbarcazioni. E pensare che il ministro degli esteri da New York ha fatto una dichiarazione dicendo che ha chiamato l’ambasciatore israeliano per dirgli continuate ad attaccare, ma mi raccomando, fatelo con cautela e non mettete a rischio la sicurezza dei nostri connazionali”.