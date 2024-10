Mo: Fratoianni, ‘Meloni abbia coraggio di riconoscere Stato di Palestina’

agenzia

Roma, 15 ott. “Come fa, presidente Meloni, a non vedere l’ipocrisia e la complicità dell’Europa nel genocidio in corso a Gaza: sono ormai 12 mesi che la reazione del criminale di guerra Benjamin Netanyahu, dopo il vergognoso e inaccettabile terribile attacco terroristico di Hamas che abbiamo allora condannato e che condanniamo ancora oggi senza alcuna esitazione, mette in atto un genocidio sulla pelle del popolo palestinese colpevole solo di essere palestinese”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs intervenendo in aula, a Montecitorio, sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni.

“Al di là di parole ipocrite nulla è stato fatto – prosegue l’esponente di Avs – per fermare la lucida azione criminale di un uomo e di un governo che hanno fatto dell’escalation della guerra totale e dell’incendio del Medio Oriente l’unica condizione che gli consente di restare al potere in Israele, contro l’interesse di Israele e del suo popolo israeliano. Abbiamo condannato sin da subito l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre cosi’ come condanniamo l’antisemitismo, sentimento più odioso che ai possa immaginare, ma ora e’ il momento di dire basta alle parole vuote”.