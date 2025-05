Mo: Fratoianni, ‘non mi importa di politici spesso egotici, vicenda Gaza troppo seria’

agenzia

Roma, 30 mag. “Dovete scusarmi ma questo argomento di come si collocano nel teatrino della politica i singoli esponenti politici, a volte troppo spesso un po’ egotici, non me ne frega niente: il massacro del popolo palestinese, il genocidio, la pulizia etnica, lo sterminio a Gaza da cui assistiamo da 600 giorni è una cosa troppo seria”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni di Radio Rai Uno nel corso di Un Giorno da Pecora condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Noi insieme a M5S e Pd abbiamo avanzato la proposta di una grande manifestazione nazionale – prosegue il leader di SI – e lo abbiamo fatto sulla base di una mozione parlamentare che abbiamo costruito, presentato e offerto al Parlamento e agli italiani in modo molto trasparente. Se poi c’è qualcuno che gioca anche su queste questioni a porre il tema del proprio posizionamento e di come si compongono o non si compongono i campi io lo trovo francamente irrilevante. Aggiungo che ogni manifestazione che dica basta al massacro dei palestinesi da parte del governo di Israele è benvenuta. Ognuno sceglie come organizzarla”.