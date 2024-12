Mo: Fratoianni, ‘ospedali colpiti e neonati morti di freddo, crimini di guerra’

agenzia

Roma, 30 dic. “Uno dei lati più cupi e tristi di una catastrofe umanitaria è che i morti fanno sempre meno notizia: a Gaza siamo oltre la tragedia, siamo oltre la più bieca e feroce disumanità. Gli ospedali i personale sanitario sono diventati il bersaglio delle truppe israeliane . E nelle tende degli sfollati, ogni giorno neonati muoiono morti di freddo : che he responsabilità avevano dei bambini ? Collaboravano con Hamas, sostenevano Hamas, erano complici di Hamas? Cos’è questo se non un crimine di guerra?”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Lo chiedo – prosegue il leader di SI – a chi contesta la decisione del Tribunale Internazionale dell’Aja, che ha spiccato un mandato d’arresto per Netanyahu per crimini di guerra. Lo chiedo a Matteo Salvini, che ha detto che quella decisione sarebbe disattesa dal nostro Paese se il criminale di guerra Netanyahu venisse in Italia. Lo chiedo a chiunque si metta a fare l’analisi semantica della parola genocidio. Cos’altro vi serve dopo migliaia e migliaia di bambini morti?”.