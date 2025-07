Mo: Fratoianni, ‘siete complici di genocidio’

agenzia

Roma, 30 lug. “A Gaza non c’è una guerra, a Gaza è in corso uno sterminio della popolazione. Quello che accade in Palestina non può essere più oggetto di una richiesta: voi chiedete lo stop delle azioni militari, delle violenze dei coloni ma vi siete accorti che un colono ha ucciso il padre di tre bambini ripreso dagli smartphone? Il colono è stato fermato, i parenti palestinesi della vittima arrestati. Vi dovete vergognare. Ancora non è il tempo? Quando sarà il tempo? Quando non ci sarà più un palestinese vivo? Siete complici di un genocidio”. Così Nicola Fratoianni in aula alla Camera durante il question time. “Basta parole vuote”.

