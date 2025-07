Mo: Fratoianni, ‘striscione? Parlamento sacro ma di fronte a orrore Gaza tutto legittimo’

agenzia

Roma, 30 lug. “È una cosa che non capita tutti i giorni e che non deve accadere tutti i giorni perché questo è il Parlamento della Repubblica, è un luogo importante, ha una sua sacralità ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, di fronte al genocidio, all’orrore, allo sterminio, alla deportazione, alla pulizia etnica, al cinismo insopportabile del criminale di guerra Netanyahu e di fronte all’inaccettabile silenzio della comunità internazionale, al doppio standard all’ipocrisia e alla complicità che ogni giorno diventa più pesante, siamo convinti che oggi tutto sia non solo legittimo, ma necessario”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio dopo aver esposto sulla facciata di Montecitorio uno striscione per Gaza insieme ad Angelo Bonelli.

“Di fronte a questo buio della ragione, a questo buco nero dell’umanità tutto deve essere messo in campo. Tutto deve essere messo in campo – prosegue il leader di SI – dai gesti piccolissimi, dalle bandiere appese alle finestre, dalle manifestazioni, dalle mozioni parlamentari, dalle decine di interrogazioni parlamentari e ancora oggi ancora lo faremo nell’ennesimo question time. Dove chiederemo al governo di Giorgia Meloni che dice che non è il momento giusto per riconoscere lo Stato palestinese, quando arriva il momento giusto? Quando non ci sarà più un palestinese vivo o una casa in piedi?”