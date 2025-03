Mo: Fratoianni , ‘Tajani in Parlamento, stufi parole circostanza davanti a massacro’

agenzia

Roma, 25 mar. “Mi trovo di nuovo a chiedere un’informativa del ministro degli esteri Tajani in Parlamento perché siamo di fronte alla prosecuzione in Medioriente di una guerra sempre più di una guerra di sterminio segnata da crimini di guerra che si sommano gli uni agli altri. È arrivato il momento che la comunità internazionale batta un colpo e che il nostro governo faccia la sua parte. Io non credo che sia possibile continuare ad assistere inermi a quello che ormai da troppo tempo avviene in Palestina da parte delle truppe israeliane”. Lo afferma in apertura di seduta a Montecitorio Nicola Fratoianni di Avs.

“Nelle scorse ore l’ennesimo atto criminale questa volta – prosegue il leader di SI – ha coinvolto Hamdam Ballal, uno dei registi di un documentario premiato con l’Oscar Motherland, prima aggredito e linciato da un gruppo di coloni e poi arrestato dai soldati israeliani. Mentre accadeva questo, continuavano i bombardamenti su Gaza, le distruzioni di ospedali e di infrastrutture civili, continua il massacro dei bambini, continuano le violazioni sistematiche in Cisgiordania nei territori occupati, continua la pulizia etnica, continua quello che noi abbiamo più volte definito il genocidio del popolo palestinese. Allora, io domando a questo Parlamento e al governo della Repubblica Italiana che cosa stiamo aspettando?”.