Mo: Fratoianni, ‘Usa e Israele mettono mani su aiuti, vogliono cacciare Ong e Onu’

Roma, 12 mag. “A Gaza si muore, da mesi e mesi, di fame e di stenti. E ora, dopo aver impedito l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, Usa e Israele hanno messo le mani sul nuovo sistema di gestione degli aiuti ai cittadini di Gaza, attraverso una società privata: la Gaza Humanitarian Foundation”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

“Una fondazione nata 3 mesi fa e guidata da figure dell’esercito statunitense o a funzionari legati a Israele, come apprendiamo da documenti che sono stati diffusi dai media palestinesi. La fondazione controllerà i porti e sta già costruendo i centri di raccolta degli aiuti e utilizzerà società militari private per gestire la logistica e la sicurezza. Una forma subdola e pericolosa per portare a termine l’occupazione militare di Gaza”.