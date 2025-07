Mo: Fratoianni, ‘vergogna che non si muova un dito per salvare migliaia di persone’

agenzia

Roma, 30 lug. “È una vergogna che la comunità internazionale a partire dal governo Meloni, ipocrita e complice nei fatti di Netanyahu, non muova un dito per salvare centinaia di migliaia di esseri umani nella Striscia di Gaza che ogni muoiono mentre chiedono un pugno di farina. A tutto questo orrore occorre dire basta una volta per tutte”. Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti ieri sera a Piombino a margine della manifestazione conclusiva della festa del locale circolo di Sinistra Italiana.

