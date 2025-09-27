Mo: Frontex, ‘non possiamo scortare la Flotilla, siamo organizzazione civile e non militare’

agenzia

Bruxelles, 27 set. “Non siamo un’organizzazione militare, ma civile, e scortare la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza non rientra nel nostro mandato”. Lo ha detto all’Adnkronos il portavoce di Frontex, Krzysztof Borowski, spiegando che “l’agenzia, non può, né ha le capacità per fornire protezione o scorta”.

Nei giorni scorsi 58 europarlamentari della Sinistra, Verdi, Socialisti e Democratici e non iscritti, avevano richiesto un intervento urgente di Frontex tramite una lettera inviata alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA