Mo: Furfaro, ‘governo spaccato, Salvini dice cose fuori dal mondo’

Roma, 22 nov. “Ci sono tre ministri dello stesso Governo che dicono tre cose diverse. E ce n’è uno in particolare, ossia Matteo Salvini, che dice cose fuori dal mondo. ‘Netanyahu è benvenuto in Italia, la scelta della Corte Penale Internazionale è politica’, ha dichiarato. E fa davvero tenerezza che a dirlo sia lui. Lui che, sull’uccisione di Navalny, disse di aspettare che a fare chiarezza fossero i giudici russi, celebri per la loro indipendenza”. Così sui social il deputato democratico Marco Furfaro.