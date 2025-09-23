Mo: Gardini (FdI), ‘su mozione Palestina opposizioni dimostrino responsabilità’

agenzia

Roma, 23 set.-“Sulla questione del riconoscimento della Palestina non ci possono essere zone grigie né ambiguità. La posizione della maggioranza è chiara e netta: il riconoscimento sarà possibile soltanto se verranno rispettate condizioni imprescindibili. Prima di tutto la liberazione immediata e incondizionata di tutti gli ostaggi, che non possono continuare a essere usati come merce di scambio. In secondo luogo, l’esclusione totale di Hamas da qualsiasi ruolo politico e istituzionale nel futuro Stato palestinese: non si può costruire la pace partendo dal terrorismo”. Così Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.