Mo: Gasparri, ‘coniugare politica degli aiuti con sicurezza persone’

Roma, 26 set.-“Quella della cosiddetta Flotilla è un’iniziativa politica perché sul piano degli aiuti poco risolve per la martoriata popolazione palestinese. Il governo italiano con un impegno intenso del ministro degli Esteri Tajani si è impegnato per consentire la consegna di questi aiuti tramite le autorità ecclesiastiche in grado di regolarli verso Gaza. L’iniziativa di Tajani è stata attenta e puntuale, anche superando i toni polemici dei promotori di questa iniziativa e l’eccesso di rischi che hanno dovuto affrontare. Qualcuno ha criticato lo stesso il governo, che invece si è dimostrato fin troppo generoso anche spostando navi militari con costi notevoli per le casse pubbliche, che potevano essere convertiti in aiuti palestinesi ma che, invece, sono stati generati da questa iniziativa ostinata della cosiddetta Flotilla”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.