Mo: Gasparri (FI), ‘palestinesi si liberino di Hamas’

Roma, 6 ott “Usciamo dall’ipocrisia. Quando si parla di due popoli e due Stati, a proposito di Medioriente, bisogna ammettere che se ci sono due popoli, quello di Israele e quello palestinese, non esistono due Stati. Israele è uno Stato, una democrazia, dove si vota e dove ci sono Istituzioni rappresentative. La Palestina non è uno Stato. È un popolo sequestrato dalla banda di terroristi assassini di Hamas”. Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.