Mo: Gasparri (FI), ‘vigliacchi di Hamas ancora una volta si mostrano a volto coperto’

Roma, 15 feb “I vigliacchi di Hamas ancora una volta esibiscono ostaggi, ma si mostrano a volto coperto. Perché sono dei codardi. Sono protagonisti di un’azione terroristica che dimostra la loro impossibilità di proporsi come uno Stato”. Lo dice Maurizio Gasparri.

“O i palestinesi si liberano di questa setta di terroristi vigliacchi o non potranno essere interlocutori della comunità internazionale. Non si può parlare di due popoli e di due Stati quando c’è uno stato democratico, un popolo perseguitato, Israele e gli israeliani, e c’è un popolo palestinese che si fa comandare da questi vili criminali, che si nascondono perché non hanno il coraggio di mostrare il loro volto da assassini al mondo intero”, aggiunge il presidente dei senatori di FI.

