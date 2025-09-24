Mo. Gasparri, ‘sinistra sta con terroristi o dalla parte della libertà?

agenzia

Roma, 24 set.-“È colossale l’ipocrisia della sinistra di fronte alla chiara posizione del governo italiano. L’Italia si dice favorevole a riconoscere la Palestina ovviamente a condizione che non sia rappresentata dai tagliagole e terroristi di Hamas. Noi vogliamo una Palestina libera e democratica, in cui la sovranità sia esercitata dal popolo e non da un’organizzazione fondamentalista che vuole distruggere Israele. L’Italia quindi dice sì al riconoscimento, ma a condizione che Hamas non abbia più nessun ruolo nella vita e nel governo dei palestinesi e della Palestina”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.