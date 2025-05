Mo: Gaza, ‘Ospedale Europeo fuori uso dopo attacchi di Israele’

agenzia

Gaza, 15 mag. Il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, ha dichiarato che l’Ospedale Europeo nella Striscia di Gaza è fuori uso a seguito dell’attacco aereo israeliano di martedì , che ha ucciso almeno 16 palestinesi. Le Idf hanno affermato che l’attacco è stato un tentativo di assassinio del leader di Hamas a Gaza, Mohammed Sinwar.

“L’Ospedale Europeo di Gaza non è operativo a causa degli ultimi attacchi. L’attacco ha causato danni ingenti alle infrastrutture, come le fognature, danni ai reparti interni e alle strade che portano all’ospedale”, ha dichiarato il Ministero della Salute in una nota. “L’Ospedale europeo di Gaza è l’unico ospedale che fornisce visite mediche ai pazienti oncologici nella Striscia”, si legge nella dichiarazione.

