Mo: Germania, ‘popolazione palestinese non deve essere espulsa da Gaza’

Berlino, 27 gen. La popolazione palestinese non deve essere espulsa da Gaza. Lo ha affermato il ministero degli Esteri tedesco, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Giordania ed Egitto dovrebbero accogliere i palestinesi durante la fase di ricostruzione della Striscia. “La popolazione palestinese non deve essere espulsa da Gaza, e Gaza non deve essere occupata o ricolonizzata in modo permanente da Israele”, ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco in risposta ai commenti di Trump, aggiungendo di condividere questa opinione con “l’Unione Europea, i nostri partner arabi e le Nazioni Unite”.