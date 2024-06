Mo: Giordania, ‘Israele sta perdendo le relazioni con i paesi arabi moderati’

agenzia

Washington, 27 giu. L’ambasciatrice della Giordania negli Stati Uniti, Dina Kawar, ha avvertito che Israele “rischia di perdere le sue relazioni con la Giordania e con altri paesi arabi moderati”. Parlando in una conferenza ad Aspen, negli Stati Uniti, la diplomatica ha aggiunto che “Israele sta perdendo tutti i paesi arabi. A questo punto ha accordi soltanto con la Giordania e l’Egitto; ci sarebbe dovuta essere anche l’Arabia Saudita. Ma in questo momento, la popolazione araba e l’opinione pubblica sono così sconvolte vedendo le immagini che vediamo a Gaza, quindi è davvero una perdita per l’intero futuro della regione”.