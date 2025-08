Mo: Giordania, ‘marcia Ben-Gvir moschea Al-Aqsa violazione diritto internazionale’

agenzia

Amman, 3 ago. La Giordania condanna con la massima fermezza la marcia alla moschea di Al-Aqsa guidata del ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir, definendola una “flagrante violazione del diritto internazionale”. In una dichiarazione su X, un portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che la Giordania, in qualità di custode della moschea di Al-Aqsa, uno dei luoghi più sacri dell’Islam, considera le ripetute incursioni di Ben-Gvir e dei coloni israeliani sotto la protezione della polizia come una “palese violazione dello status quo storico e legale” della moschea.

